Авербух раскрыл прозвище Ягудина в новом шоу

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух рассказал об участниках нового шоу «Корова на льду».

Авербух: В шоу у всех будут свои имена. Например, Ягудина мы назвали Алексей Ягодкин. Максим Маринин — Подкаблук, а Татьяна Тотьмянина — Доминанта.

Евгения Медведева: Спектакль точно 0+, как вы говорили?

Авербух: У Медведевой многоплановая роль, ей придется менять образы, она должна быть и принцессой, и иногда капризной, отчаявшейся. В общем, будет интересно, и это тот случай, когда взрослые будут идти на спектакль и не знать финал.

Шоу «Корова на льду» состоится с 27 декабря по 7 января.