Олимпийский чемпион Васильев: «В ситуации с Гуменником и Rammstein надо было руководствоваться принципом «собаки лают — караван идет»

Олимпийский чемпион-1984 в парном катании, главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев в интервью «СЭ» высказался об отказе Петра Гуменника и его тренерского штаба от короткой программы под песню группы Rammstein «Sonne».

— Меня вообще беспокоят любые границы и ограничения, неважно — в спорте, или в жизни, или в политике. Когда вводят ограничение, это признак слабости. Значит, система не может справиться с вопросом нормальными путями и вынуждена ставить заборы. Запрет означает слабость, значит, какой-то момент ты не можешь контролировать.

Фигурное катание — симбиоз спорта и искусства. Где именно эта грань проходит, никто не определит. Но ограничивать нас, фигуристов, в самовыражении не совсем разумно и правильно. Я читал про историю с Гуменником и так и не понял, откуда ветер дует? Какой-то любитель где-то что-то написал или сказал... Проще было руководствоваться принципом «собаки лают — караван идет». Если ты и твои наставники считают, что тебе эта программа подходит — выражай себя, катайся. Ограничения не дают ничего позитивного ни в жизни, ни в спорте. Самоцензура сильнее, чем цензура? Мы живем в такие странные непростые времена. Что же вы хотите?

Изначально Гуменник должен был выступать под песню группы Rammstein «Sonne» в короткой программе, но затем сообщил, что не может этого сделать по «не зависящим от него обстоятельствам».

Позднее спортсмен решил выступать под кавер этой песни на русском языке.