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Васильев — о Дэвис и Смолкине: «Серых зон при смене гражданства не должно быть. Заплатил компенсацию — и вперед»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион-1984 в парном катании, главный тренер сборной Белоруссии Олег Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал смену гражданства фигуристами Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Россияне перешли в сборную Грузии.

— В ISU очень жесткие правила перехода. На мой взгляд, тоже неправильно, это скрытое рабство. У нас государство сильно финансово вкладывается в спорт. У Российской Федерации есть свои правила, которые ограничивают переходы и вводят жесткий карантин. Есть плюсы, есть минусы.

— Есть еще двойные стандарты, кому-то можно переходить, кому-то нет.

— Серых зон не должно быть, я давно об этом говорю. Допустим, Дима Алиев выиграл сейчас Мемориал Панина-Коломенкина, и США захотели его купить. Заплатите за подготовку, компенсируйте расходы государства.

— То есть вы за систему, которую предлагали некоторые депутаты Госдумы?

— Двумя руками за, потому что это открыто, честно и прозрачно. А все эти карантины, чьи-то договоренности за дверью создают много вопросов.

— К Дэвис и Смолкину, о которых мы говорим, есть вопросы?

— У спортсмена жизнь короткая. Патриотизм — вещь хорошая и нужная, ты любишь свою страну, выступаешь за нее, гимн играет, все замечательно. Но по пути наверх жизнь непростая, а на вершине всего одно место. Если ты на этом пути понимаешь, что в своей стране по каким-то причинам не можешь достичь вершины — тебя не любят, таланта не хватает — пожалуйста, подавай заявку на переход в другую сборную. Она компенсирует расходы — и все, вперед.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В сезоне-2020/21 они выиграли Кубок России среди юниоров, а в сезоне-2021/22 выступили на Олимпиаде в Пекине (Китай), на которой заняли 14-е место.

5 июня 2023 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Олег Васильев и&nbsp;Тамара Москвина. «Патриотизм — вещь нужная. Но спортсмен должен сам выбирать — выступать за Россию или США». Интервью олимпийского чемпиона

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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