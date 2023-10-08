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Сегодня, 18:39

Леонова считает, что Петросян будет главной конкуренткой Валиевой в грядущем сезоне

Алина Савинова
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Бывшая фигуристка Алена Леонова поделилась мыслями в преддверии нового сезона чемпионата России по фигурному катанию.

«Я считаю, что Валиева выделяется на фоне остальных спортсменок. Тарасова сказала, что Валиева — лучшая и ее главной конкуренткой будет Петросян? Согласна с этим мнением, но хочу заметить, что я и ранее так считала. Аделия же выделяется среди молодых фигуристок», — приводит «РБ Спорт» слова Леоновой.

Первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию сезона-2023/24 пройдет в Уфе с 13 по 16 октября.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации. В июне ISU оставил в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/alena-leonova-glavnoj-konkurentkoj-valievoj-v-gryadushhem-sezone-budet-petrosyan/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Алена Леонова
Камила Валиева
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