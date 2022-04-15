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Сегодня, 19:16

Ягудин рассказал, как прыгнул на руки к Тарасовой

Ягудин рассказал забавную историю, которая произошла с ним и Тарасовой
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о забавной истории, произошедшей с ним и Татьяной Тарасовой в его соревновательные годы.

— Есть ли личная история, связанная с Тарасовой, которую я помню по сей день? Все. Как-то было пять соревнований на пяти неделях в разных странах. После третьего — тогда мы выиграли чемпионат мира среди профессионалов — Татьяна Анатольевна говорит: «Что-то ты, Леша, помрачнел, взгрустнул». Я отвечаю: «Ну так-то я устал». Она: «Да? Иди ко мне на ручки, я тебя покачаю». Татьяна Анатольевна говорит эту фразу всегда, но в этот момент я подумал, а почему бы и нет. Прыгнул ей на ручки, Татьяна Анатольевна через некоторое время отправилась в больницу лечить спинку.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы в одиночном катании.

Фигурное катание
Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова
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Ягудин не смог сдержать слез, рассказывая о Татьяне Тарасовой
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