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Сегодня, 20:56

Загитова выступила с новым показательным номером с элементами файер-шоу

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с новым показательным номером на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Номер был поставлен под живое исполнение песни «Can't Help Falling» in love певицы Дианы Анкудиновой. В конце на руке у фигуристки зажегся огонь.

Загитова официально не объявляла о завершении карьеры. 19-летняя фигуристка в декабре 2019 года приостановила карьеру. В настоящее время она учится в университете на журналиста и выступает в шоу.

15 и 16 апреля в Москве пройдет шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой.

Фигурное катание
Алина Загитова
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