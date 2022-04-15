Загитова выступила с новым показательным номером с элементами файер-шоу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с новым показательным номером на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Номер был поставлен под живое исполнение песни «Can't Help Falling» in love певицы Дианы Анкудиновой. В конце на руке у фигуристки зажегся огонь.

Загитова официально не объявляла о завершении карьеры. 19-летняя фигуристка в декабре 2019 года приостановила карьеру. В настоящее время она учится в университете на журналиста и выступает в шоу.

15 и 16 апреля в Москве пройдет шоу Ильи Авербуха в честь 75-летия Татьяны Тарасовой.