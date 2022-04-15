Ягудин не смог сдержать слез, рассказывая о Татьяне Тарасовой

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, ученик Татьяны Тарасовой, не смог сдержать слез, рассказывая о заслуженном тренере России.

— Чем можно удивить Татьяну Анатольевну? Всегда во время ее дней рождений я ей что-то желал. В этом году я говорю: «Я ничего не хочу желать». Не хочу желать банального здоровья, счастья, мы уже достаточно взрослые люди. Особенно Татьяна Анатольевна, прошедшая многое. Я пожелал всем остальным, кто знаком или не знаком с ней, впитывать хотя бы частицу того, чем она владеет, будь то эмоции, знания или просто маленькая частица Татьяны Анатольевны. Здесь на первое место с возрастом выходит просто человеческое общение, — заявил Ягудин.

Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин на шоу «Ледниковый период» в «Лужниках», посвященном юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, не сдержал слез.