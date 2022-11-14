Навка назвала несправедливейшей трагедией требование ВАДА по делу Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камиллу Валиевой на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«Это просто несправедливейшая трагедия! Этого делать ни в коем случае нельзя! Ее судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески», — сказала Навка «СЭ».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.