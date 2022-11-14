Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 18:52

Навка назвала несправедливейшей трагедией требование ВАДА по делу Валиевой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать российскую фигуристку Камиллу Валиевой на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«Это просто несправедливейшая трагедия! Этого делать ни в коем случае нельзя! Ее судьбу решают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Не по-человечески», — сказала Навка «СЭ».

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Камила Валиева
Татьяна Навка
7
Читайте также
Валерий Карпин: «Был звонок из Армении, выслушал предложение»
Туктамышева выиграла «Гран-при» в Москве вопреки конфузу с прерванной музыкой
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозер — о деле Валиевой: «Проходила это со своей спортсменкой»

В Госдуме считают возможным защитить Валиеву от дисквалификации после обращения ВАДА в CAS
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости