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Мозер — о деле Валиевой: «Проходила это со своей спортсменкой»

Мозер отреагировала на требования ВАДА дисквалифицировать Валиеву на четыре года
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала требования ВАДА от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

«У нас нет точных ответов, а когда нет точных ответов, не надо выпускать свои размышления в публичное пространство. Я проходила это со своей спортсменкой, истинную правду знают только участники процесса. Я просила журналистов еще на Олимпиаде в Пхенчхане — не создавайте ажиотаж ненужными вопросами. Трудно на них отвечать, когда не знаешь, где правда, а где ложь», — сказала Мозер.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Камила Валиева
Нина Мозер
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