Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:31

Ольховский: «Костомаров на тренировке с Хачановым показал, что находится в хорошей форме»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на видео, на котором фигурист Роман Костомаров играет в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

«Во-первых, я хочу выразить восхищение Костомаровым, это великий спортсмен и человек. После всего, что с ним произошло, он продолжает радоваться жизни и радует нас. Если говорить о видео, где он тренируется с Хачановым, то у Романа все отлично, он показал, что находится в хорошей форме, у него отличные координационные навыки», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Источник: https://tass.ru/sport/19480835
Теннис
Фигурное катание
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
Роман Костомаров
0
Читайте также
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Шульская опровергла слова экс-тренера о завершении карьеры

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости