Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:35

Фигуристка Шульская опровергла слова экс-тренера о завершении карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерия Шульская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

19-летняя российская фигуристка Валерия Шульская в комментарии «СЭ» опровергла слова тренера ЦСКА Сергея Давыдова о завершении карьеры. По словам Шульской, она восстанавливается от травмы и продолжает «получать удовольствие на льду», тренируясь у себя в Оренбурге с первым тренером Еленой Михайловой.

— Сейчас тренируюсь в Оренбурге. Конечно, за этот период я не стояла на месте, пробую что-то новое и развиваюсь в разных направлениях. Больше времени уделила учебе, так как в этом году заканчиваю УОР, посетила судейский семинар и в свободное время стараюсь помогать спортсменам в Оренбурге. Но если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру. Я ее не завершала, — ответила Шульская.

На прошедшем в начале декабря финале Кубка Оренбургской области Шульская набрала 197,83 балла.

Фигурное катание
Валерия Шульская
Сергей Давыдов (фигурное катание)
0
Читайте также
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкая считает, что фигурное катание становится очень дорогим видом спорта

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости