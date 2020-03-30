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Олег Васильев: «У меня коронавирус? Не комментирую»

15:56
Олег Васильев. Фото РИА Новости
Олег Васильев. Фото РИА Новости
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Олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев не стал комментировать информацию о его заболевании коронавирусом.

— Не достали ли меня звонками? Конечно, достали. Эту информацию не комментирую, спасибо, — ответил по телефону Васильев.

Ранее о сдаче положительного теста написал Telegram-канал Mash. По информации Mash, Васильев обратился за помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Первый тест оказался положительным, сейчас семья ждет результатов второго. (Дмитрий Кузнецов)

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