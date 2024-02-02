Тренер Дикиджи рассказал о состоянии фигуриста после нападения

Тренер Олег Татауров ответил на вопрос «СЭ» о состоянии российского фигуриста Владислава Дикиджи после нападения в метро.

19-летний фигурист в своем Telegram-канале сообщил, что на него напали в метро с ножом.

«Полиция будет разбираться в этом инциденте. Только что созванивался с Владиславом, он спокоен», — сказал Татауров «СЭ».

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», а затем перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Татаурова.