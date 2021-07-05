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Оксана Баюл: «Тутберидзе будет зарабатывать и как тренер, и как продюсер, это неправильно»

10:45
Этери Тутберидзе и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка 1994 года, фигуристка Оксана Баюл в интервью «СЭ» высказалась о создании Этери Тутберидзе шоу с участием спортсменов своей группы. Она раскритиковала тренера за заработки в качестве менеджера.

— Вы уже сказали, что вам не нравится, куда движется фигурное катание. Женское одиночное катание сейчас однозначно связано с именем Этери Тутберидзе. К ее системе у вас есть претензии?

— Меня тренер всегда берег. Сейчас Этери старается построить свое шоу «Чемпионы на льду» так, чтобы в нем выступали ее спортсменки. Получается, она будет зарабатывать и как продюсер, и как тренер. Как-то это неправильно, на мой взгляд. Это разные профессии. Тренер не должен быть твоим менеджером.

— Но если она настолько талантливая, что успевает везде...

— У нее есть бригада людей, хореографы, технари. Она, как понимаю, стоит сверху и всем руководит. Скорее так. Так что, по-моему, это не очень хорошо. Зрители в принципе должны каждый год расти со своими спортсменами. Я этого не вижу. Взять тех же «Чемпионов на льду» — там главная звезда будет Этери Тутберидзе, а не ее спортсменки.

Полностью интервью Баюл читайте на сайте «СЭ»

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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