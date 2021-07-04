Ирина Жук поставила лайки под критическими комментариями в адрес дочери Тутберидзе

Тренер танцевальной пары Софьи Шевченко и Игоря Еременко Ирина Жук, поставила лайки под критическими комментариями в адрес дочери Этери Тутберидзе — Дианы Дэвис.

Ранее ученик Жук Игорь Еременко в своем Instagram опубликовал пост, в котором выразил недовольство по поводу результатов распределения участников Гран-при на будущий сезон. Он и его партнерша не попали в этот список.

«Надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам все-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при», — написал Еременко.

Подписчики поддержали фигуриста. Некоторые намекнули, что дочь Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, попала на турнир в обход правил.

Жук оценила некоторые критические комментарии в адрес Дэвис:

«Молодец, что не молчишь! Вы уж куда ярче пара, чем дочки и сынки влиятельных родителей!», «Спасибо большое, что не молчите! Вы действительно заслужили эти этапы, в отличие от блатной дочурки Тутберидзе...».