Известная фигуристка, чемпионка Игр-1994 Оксана Баюл в интервью «СЭ» высказалась о двух выдающихся представительницах российского фигурного катания: Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

— Скажите, чем вам не угодили Алина Загитова и Татьяна Навка? Почему вы решили их потроллить на тему короны?

— Я люблю балет, ходила как-то на Цискаридзе у нас, а он танцовщик от бога, революционер. Большинство не понимают, о чем я говорю. Когда человек приходит на фигурное катание, это уже мир искусства и индустрии развлечений, шоу-бизнес. Да, я сказала, что Алина и Навка не поделили корону. Теперь уже олимпийских чемпионок там четыре в этой роли. Одна на четверых корона будет. Это как в одном балете выпустить на одну роль четырех прим-балерин. Если Майя Плисецкая танцует в «Лебедином озере», она создает свой образ. А когда образ Навки будут воплощать четыре разных человека, это странно. Думала, корона все-таки принадлежит ей. К тому же шоу — это скорее под танцы, а не под одиночников.

— Алина в вашем понимании не революционер? Вам не заходит ее образ, не хватает уникальности? Она ведь тоже выиграла Олимпиаду в 15-м, когда многим казалось, что выиграть должен другой человек.

— Я в 2018-м болела за Женю [Медведеву]. И я смотрю, что делают она и Алина — это два разных человека. На данный момент Алина ничего своего не создала. Я как минимум в 1993-м привнесла в мир фигурного катания вращение «кольцо».

— Женя внесла больше, чем Алина?

— Надо пожить, посмотреть, как будет.

— Вас удивило, что Алина пришла к вам в комментарии и так миролюбиво ответила?

— Абсолютно нет. Ее ответ прекрасно характеризовал Алину. Она хорошая, мягкая девочка. Она сказала: «Не переживай, я эту корону Навке отдам обратно». Я бы свою корону никому не дала бы носить и не возвращала обратно. Но это я. А тут — поносила и отдала.

— Получается, у Загитовой не чемпионский характер?

— Не буду так говорить. Она чемпионка, она выиграла Игры. Но что будет дальше — это вопрос. То, что видят фанаты перед собой, — это совершенно не то, что творится за кулисами. Там такая игра... Отдельный бизнес.

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