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Допинг

Сегодня, 23:09

ОКР опубликовал заявление о решении CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал заявление о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Не сомневаемся, что все имеющиеся доводы и аргументы были максимально полно доведены по сведения арбитров САS. К сожалению, решение CAS — негативное, однако, рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК. За два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос, который изначально был предметом больших сомнений — почему взятая в декабре 2021 года допинг-проба Валиевой в течение полутора месяцев придерживалась в шведской лаборатории, вопреки всем установленным срокам. Разумеется, можно верить в стечение обстоятельств, когда результат пробы был обнародован сразу же по окончании победного для России командного турнира фигуристов. Как и в чистое совпадение — ISU примет решение об утверждении медалей олимпийского турнира 7 февраля, в день 10-летия Игр в Сочи. По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», — говорится на официальном сайте ОКР.

В заявлении также отметили, что в отношении российских золотых медалистов Олимпиады 2022 года не может быть пересмотра результатов, поскольку итоги соревнований не зависят от рассмотрения индивидуального дела Валиевой.

«CAS в данном процессе не рассматривал вопрос командного результата. Это является прерогативой ISU и МОК. ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов», — говорится в заявлении.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.

Источник: https://olympic.ru/news/breaking-news/ofitsialnoe-zayavlenie-okr-17/
Фигурное катание
Камила Валиева
ОКР
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