Ковальчук назвал спортивной трагедией дисквалификацию Валиевой

Нападающий хоккейного «Спартака» Илья Ковальчук отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года.

CAS объявил об отстранении спортсменки за нарушение антидопинговых правил в понедельник, 29 января. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, все результаты фигуристки с этой даты аннулируются.

«Это спортивная трагедия, потому что девчонка, тем более несовершеннолетняя, попадает в такую историю. Я не третейский судья, чтобы говорить какие-то умные вещи. Но уверен, что люди, которые находились вокруг нее, должны были более внимательно отнестись к подготовке. К сожалению, еще одно неприятное пятно на нашем спорте. Но, надеюсь, мы сделаем выводы, и больше такого не повторится», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

В феврале 2022 года Валиева стала победителем Олимпиады-2022 в командном турнире в составе сборной России. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, взятой на чемпионате России, обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS допустила Валиеву до участия в личном турнире, в котором она заняла четвертое место.

На Играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире фигуристов. Из-за дисквалификации Валиевой сборная России может лишиться победы в командных соревнованиях, а золотая медаль перейдет американцам.

CAS не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.