Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал «СЭ» решение CAS о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой. Галлямов выступал вместе с Валиевой за сборную России в олимпийском командном турнире, теперь с высокой вероятностью он лишится золотой медали.

«Решение по этой ситуации было вполне себе ожидаемым. Тенденции к принятию именно такого решения были видны, поэтому я лично старался не обращать на это внимания. А медали у нас никто и не отбирал, так как формально и неформально их и не давали. Когда-то давно в истории, окутанной легендами, уже было, что от медалей в командном турнире отказывались. Теперь ситуация обрела новые формы», — сказал Галлямов «СЭ».

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал 17-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Сборная США на Олимпиаде-2022 заняла второе место в командном турнире фигуристов. Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по этому вопросу 7 февраля.