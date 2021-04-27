Директор «Самбо-70»: «Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе»
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не захотел комментировать восстановление тройного акселя чемпионки Европы и воспитанницы своей школы Алены Косторной.
«Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе. Кто там перешла, не дошла — мне надоело это. У нас вот девочка к олимпийским играм по художественной гимнастике готовится. Очень много талантливых детей в самых разных вида спорта, а мы тут с вами, как сплетники, все Косторную обсуждаем.
У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет, касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира, — сказал Лайшев в интервью ТНВ.
Перед началом прошлого сезона фигуристка перешла в тренерскую группу Евгения Плющенко, а в январе вернулась обратно. Ранее Лайшев не раз остро высказывался на тему противостояния группы Тутберидзе с Академией Плющенко.
Дополнительная информация:
https://tnv.ru/news/sport/173834-direktor-sambo-70-renat-layshev-mne-nadoelo-govorit-pro-kostornuyu-i-tutberidze/
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