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Директор «Самбо-70»: «Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе»

18:47
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не захотел комментировать восстановление тройного акселя чемпионки Европы и воспитанницы своей школы Алены Косторной.

«Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе. Кто там перешла, не дошла — мне надоело это. У нас вот девочка к олимпийским играм по художественной гимнастике готовится. Очень много талантливых детей в самых разных вида спорта, а мы тут с вами, как сплетники, все Косторную обсуждаем.

У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет, касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира, — сказал Лайшев в интервью ТНВ.

Перед началом прошлого сезона фигуристка перешла в тренерскую группу Евгения Плющенко, а в январе вернулась обратно. Ранее Лайшев не раз остро высказывался на тему противостояния группы Тутберидзе с Академией Плющенко.

Дополнительная информация:

https://tnv.ru/news/sport/173834-direktor-sambo-70-renat-layshev-mne-nadoelo-govorit-pro-kostornuyu-i-tutberidze/

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