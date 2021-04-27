Директор «Самбо-70»: «Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев не захотел комментировать восстановление тройного акселя чемпионки Европы и воспитанницы своей школы Алены Косторной.

«Мне надоело говорить про Косторную и Тутберидзе. Кто там перешла, не дошла — мне надоело это. У нас вот девочка к олимпийским играм по художественной гимнастике готовится. Очень много талантливых детей в самых разных вида спорта, а мы тут с вами, как сплетники, все Косторную обсуждаем.

У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет, касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира, — сказал Лайшев в интервью ТНВ.

Перед началом прошлого сезона фигуристка перешла в тренерскую группу Евгения Плющенко, а в январе вернулась обратно. Ранее Лайшев не раз остро высказывался на тему противостояния группы Тутберидзе с Академией Плющенко.