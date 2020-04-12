Навка анонсировала ледовое шоу «Лебединое озеро»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка анонсировала новое ледовое шоу. Прославленная фигуристка представит ледовый балет «Лебединое озеро». Заявлено шоу на период с 24 декабря 2020 по 7 января 2021 года.

«Жизнь многогранна, есть черные полосы, есть белые, но она всегда продолжается! Искренне верю, что скоро все закончится и поэтому я не останавливаюсь, а двигаюсь дальше! Вы гадали, думали и делали предположения, какая же сказка вас ждет в этом году?! Ну что ж, в предверии моего дня рождения приоткрываю вам занавес тайны! Лебединое озеро — мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, так как мой партнер на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу королем). Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль — балет на льду!

Конечно же, мы как всегда будем писать свою музыку и сценарий, но помимо этого вдохнем немного современности в музыку Петра Ильича Чайковского! Уверена, что этот спектакль увлечет всех от мала до велика, и классика русского балета на льду заиграет новыми гранями и станет еще более интригующим, чарующим и прекрасным искусством!!!"