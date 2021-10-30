Бестемьянова: «Как-то неправильно выстроена короткая программа у Косторной»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» итоги короткой программы девушек на «Гран-при Канады».

«Раньше тройной аксель в короткой программе был огромной редкостью, а сегодня его прыгают, как минимум, четверо — три наших и Алиса Лью. Это впечатляет, абсолютно фантастическая история. Камила Валиева прекрасно откатала. Настолько качественно выполнен каждый элемент, ни придраться, все на очень высоком уровне. Это вызывает и уважение, и удивление. Здорово для такой молодой спортсменки», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Наталья Бестемьянова также добавила, что она очень рада за Елизавету Туктамышеву.

«Лиза подтянула все свои элементы, помимо того, что тройной аксель мы ожидаем от нее, но он необыкновенного качества. Обычно у Лизы как-то страдали вращение, шаги. Но она каталась в другой системе координат, ей трудно очень перестраиваться на то качественное исполнение, которое сегодня требуется, но она перестроилась. Это вызывает уважение и восхищение.

Конечно, есть радость и за Косторную, которая наконец вернула свой триксель, но мне странна, что Алена, которая всегда делала свои дорожки очень здорово, сегодня их сделал только на второй уровень. Вот это очень странно. Возможно, это из-за того, что они сменили музыку на короткую программу. Как-то неправильно выстроена программа, не поработала она над дорожкой. Хотелось бы отметить еще Алису Лью, которая откаталась очень хорошо, с красивой программой. Соперничество будет", — добавила Бестемьянова.

Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.