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Жулин: «Игнатов способен войти в тройку после произвольной программы на «Гран-при» в Ванкувере»

Жулин высказался о прокате мужчин на втором этапе «Гран-при» в Ванкувере
12:19
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прокате мужчин на втором этапе «Гран-при» в Ванкувере.

По итогам короткой программы у мужчин лидирует американец Натан Чен (106,72). Россиянин Макар Игнатов набрал 89,79 балла и стал четвертым. Пятым идет Евгений Семененко (87,71), Александр Самарин располагается на восьмом месте (78,55).

«Возможно ли, что войдут в тройку? Я думаю, что да, Макар очень здорово катался, не знаю, почему он четвертый. Видел катание Игнатова, мне очень понравилось. Я думаю, что он может легко попасть в тройку, если прокатается хорошо. Если соперники начнут падать, а он не будет», — цитирует Жулина ТАСС.

Турнир проходит с 29 по 31 октября.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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