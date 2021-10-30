Жулин: «Игнатов способен войти в тройку после произвольной программы на «Гран-при» в Ванкувере»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о прокате мужчин на втором этапе «Гран-при» в Ванкувере.

По итогам короткой программы у мужчин лидирует американец Натан Чен (106,72). Россиянин Макар Игнатов набрал 89,79 балла и стал четвертым. Пятым идет Евгений Семененко (87,71), Александр Самарин располагается на восьмом месте (78,55).

«Возможно ли, что войдут в тройку? Я думаю, что да, Макар очень здорово катался, не знаю, почему он четвертый. Видел катание Игнатова, мне очень понравилось. Я думаю, что он может легко попасть в тройку, если прокатается хорошо. Если соперники начнут падать, а он не будет», — цитирует Жулина ТАСС.

Турнир проходит с 29 по 31 октября.