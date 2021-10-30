Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы на «Гран-при Канады».

«Здорово! Приятно смотреть. Мне понравились все наши выступления. Валиева находится с рекордом на турнире. Лиза прекрасно все сделала! А Косторная пока набирает форму», — сказала Тарасова «СЭ».

Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады. За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.