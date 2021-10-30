Тарасова — о «Гран-при Канады»: «Понравились все наши выступления. А Косторная пока набирает форму»
Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы на «Гран-при Канады»
11:00
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от короткой программы на «Гран-при Канады».
«Здорово! Приятно смотреть. Мне понравились все наши выступления. Валиева находится с рекордом на турнире. Лиза прекрасно все сделала! А Косторная пока набирает форму», — сказала Тарасова «СЭ».
Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на «Гран-при» Канады. За свой прокат она получила 84,19 балла. Второе и третье места также заняли фигуристки из России. Елизавета Туктамышева набрала 81,24 балла, а Алена Косторная — 75,58.
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