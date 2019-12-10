«Нападают всегда на сильных». Реакция Сотниковой на решение ВАДА

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), которое отстранила Россию на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было объявлено не соответствующим ВАДА.

— Нападают всегда на сильных. Видимо только мы способны ловко словить удар и несмотря ни на что делать то, что мы должны — бороться до конца. Всем спортсменам держаться, — написала Сотникова в своем Instagram.