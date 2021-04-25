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«Наконец-то доползла до бассейна». Российская фигуристка Бойкова поделилась постсезонным фото

13:55
Александра Бойкова. Фото Instagram
Александра Бойкова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Александра Бойкова 25 апреля на своей странице в Instagram в истории опубликовала новое фото.

Бойкова показала, как восстанавливается после тяжелого сезона.

«Наконец-то доползла до новогорского бассейна», — подписала публикацию фигуристка.

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2021 в Стокгольме.

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