Щербакова, Нагорный и Алексей Миранчук вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Чемпионка мира вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт». Его героями являются люди, до 30 лет получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.

Также в рейтинг попали трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике двукратный призер Игр-2018 в лыжных гонках футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, автогонщик Роберт Шварцман, борец MMA Петр Ян и теннисист Андрей Рублев.

Окончательный список будет сформирован по итогам голосования, которое продлится до 30 апреля.