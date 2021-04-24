Щербакова, Нагорный и Алексей Миранчук вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»
24 апреля 2021, 23:48
Чемпионка мира Анна Щербакова вошла в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30» в категории «Спорт и киберспорт». Его героями являются люди, до 30 лет получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными на всероссийском или даже глобальном уровне.
Также в рейтинг попали трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, двукратный призер Игр-2018 в лыжных гонках Юлия Ступак, футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, автогонщик Роберт Шварцман, борец MMA Петр Ян и теннисист Андрей Рублев.
Окончательный список будет сформирован по итогам голосования, которое продлится до 30 апреля.
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