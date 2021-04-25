Плющенко опубликовал фото с Сихарулидзе: «Годы идут, дружба становится крепче»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram фотографию с олимпийским чемпионом Антоном Сихарулидзе.

«Годы идут, а дружба только становится крепче! Уже наши дети и жены дружат, это очень здорово, когда есть настоящая мужская дружба, проверенная годами», — написал Плющенко.