Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:50

Мозалев ответил на вопрос об усложнении программы

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист сборной России Андрей Мозалев поделился с «СЭ» мнением о расширении количества четверных в своих программах.

— Тебе наверняка надоели вопросы про четверной флип, но люди ждут.

— Ну да, у меня многие спрашивают именно про флип, потому что я один сезон его прыгал, но не особо удачно.

— Может, он и не нужен.

— Да, сейчас он не так нужен, нужно в первую очередь чистое катание, но в дальнейшем еще как минимум один четверной я хочу вставить в программу. Не обязательно флип, может, это будет другой прыжок. Возможно, и он, но надо будет смотреть по состоянию, — предположил Мозалев.

В прошлом сезоне 20-летний Мозалев занял шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
0
Читайте также
ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Директор Лады Дэнс рассказал о тяжелом состоянии певицы после ДТП
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Мозалев рассказал о проблемах с формой

Фигурист Мозалев: «Вряд ли буду участвовать в турнире шоу-программ. Удивлен судейством»
Новости
RSS RSS
Все новости