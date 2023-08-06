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Сегодня, 13:35

Фигурист Мозалев рассказал о проблемах с формой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участник Олимпиады-2022 Андрей Мозалев рассказал «СЭ» о своем состоянии перед скорым стартом сезона. В субботу один из лучших одиночников России неудачно откатал программу на мастер-классе в Игоре, допустив ошибки на нескольких прыжках.

— Недавно поменял коньки, сейчас раскатываю новые. И еще были проблемы со здоровьем, на несколько дней пах разболелся. Сейчас это все прошло, но все равно я пропустил 3-4 дня, и на подготовку у меня было около недели. Это немного, но я все же не с нуля катаюсь.

— То есть в принципе занимаешься фигурным катанием?

— Ну да. (Смеется.) Я не после отпуска, во всяком случае, был более-менее в форме. Но в новых коньках пока тяжеловато. Тем не менее, я решил, что мне полезнее здесь выступить, для себя, для самомотивации, — объяснил Мозалев.

В прошлом сезоне 20-летний Мозалев занял шестое место на чемпионате России.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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