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Сегодня, 14:05

Фигурист Мозалев: «Вряд ли буду участвовать в турнире шоу-программ. Удивлен судейством»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Андрей Мозалев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигурист сборной России Андрей Мозалев, который на турнире шоу-программ показал один из самых необычных номеров с участием танцовщиц, рассказал «СЭ» о нежелании участвовать в этом соревновании.

— В прошлом сезоне самый успешный твой турнир — шоу-программ. По просмотрам ты первый.

— Причем разница со вторым местом, на котором Матвей Ветлугин, чуть ли не в три раза.

— Насколько для тебя это важный критерий успеха?

— Конечно, я расстроился, что я даже в тройку не попал. Хотя очень надеялся.

— Кажется, там изначально было понятно все.

— Да. Поэтому честно, вряд ли буду участвовать в следующем турнире, в этом сезоне.

— Потому что ты был удивлен судейством?

— Немного да. Особенно когда говорили, что кто-то там открыл нечто новое, и это было не про меня. Я такой думаю: «Кто там что открыл?» Да, совместили танцы и фигурное катание, окей. Но все-таки я тоже совместил и при этом привлек еще и непосредственно танцоров. По тем же просмотрам — это смотрели, новая аудитория, пришли другие люди, для них это тоже было новое, нонсенс какой-то — реально танцы на льду. Это турнир шоу-программ и я настраивался на шоу, хотел что-то интересное сделать, что в обычном показательном я вряд ли сделаю. Хотя у меня много идей и для показательных, много музыки, под которую я хотел бы сделать, но это нужно время, силы — чтобы сделать хороший показательный номер, — сказал Мозалев.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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