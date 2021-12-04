Москвина оценила результаты Бойковой и Козловского

Тренер Тамара Москвина в интервью сайту ФФККР рассказала о подготовке к Олимпийским играм, переносе финала «Гран-при», программах Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и Александры Бойковой — Дмитрия Козловского.

— Бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский также отобрались в финал Гран-при, были третьими в Америке и выиграли этап во Франции. Как оцениваете их подготовку и результаты?

— С этой парой ситуация была интереснее. Когда мы обсуждали выбор музыки для короткой программы Бойковой — Козловского в олимпийском сезоне, то, естественно, рассматривали самые беспроигрышные варианты, которые бы отражали и балетную подготовку, художественные способности и возможности Саши и Димы. Поэтому идея музыки из балета «Лебединое озеро» Чайковского — мощной, узнаваемой темы, была сразу одобрена всей нашей группой, и особенно Сашей Бойковой, которой очень хотелось кататься именно под эту музыку. Мы предполагали, что другие российские пары — Павлюченко — Ходыкин и Тарасова — Морозов, с учетом их стиля, возьмут что-то иное.

Музыку для произвольной программы на испанскую тему «Малагуэнья» мне предложила два года назад наша «балетная» болельщица Марина Баканова. Мы еще в прошлом сезоне планировали накатывать новую произвольную. Но, учитывая сложности сезона, связанные с ковидом, решили оставить прежнюю, и «Малагуэнью» представить в олимпийском сезоне.

Мы сразу обратились к нашему известному тренеру Николаю Морозову, участие которого было необходимо не только на стадии постановки программы, но и последующей доработки, отработки, наполнения программы особенностями и нюансами мастерства, которые присущи танцам на льду. Тесное сотрудничество с Николаем Морозовым было продиктовано и тем, что в свое время он готовил пару Елена Ильиных — Никита Кацалапов к Олимпиаде-2014, и в Сочи дуэт стал бронзовым призером Игр. У Ильиных и Кацалапова произвольная программа была также на «Лебединое озеро». А современные требования к парному катанию — это соединение исполнительского мастерства парных элементов с умением пользоваться всеми приемами в танцах на льду, включая передвижение сложными шагами, связующими элементы программы. Не уже говоря о художественном оформлении, которое характерно для программ российских пар, для чего мы так много и работаем с хореографами, репетиторами самых разных школ балета и современной хореографии.