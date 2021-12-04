«Пытаются задушить». Навка раскритиковала идею повысить возрастной ценз в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка после ледового шоу Dubai Ice Show, проходящего в ОАЭ, высказалась об идее повысить возрастной ценз в фигурном катании до 18 лет.

— Как только у нас появляется что-то новое, это сразу пытаются в моменте прикрыть, задушить, отменить. Конечно, 14 лет — это рановато. Но если девочка готова в 16 лет выступать на Олимпийских играх, то зачем отбирать у ребенка шанс. Да, это еще ребенок. Но, честно, 18 лет — тоже ребенок. Раньше таких цензоров не было. Не считаю, что можно отбирать у ребенка олимпийскую медаль, — заявила Навка.

Инициативу планируется рассмотреть на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).