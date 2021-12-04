Москвина: «Отмена и перенос финала «Гран-при» не повлияет на подготовку к Олимпиаде»

Тренер Тамара Москвина в интервью сайту ФФККР рассказала о подготовке к Олимпийским играм, переносе финала «Гран-при», программах Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и Александры Бойковой — Дмитрия Козловского.

— Тамара Николаевна, финал Гран-при отложен на конец сезона. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде в Пекине?

-- Нет, не скажется, потому что финал Гран-при — отдельные соревнования. Они не ставят целью ранжирование спортсменов перед Олимпиадой, потому что после финала будут самые главные старты — чемпионат России, где будет формироваться состав олимпийской сборной страны, а также чемпионат Европы для европейских спортсменов. Финал и серия Гран-при — коммерческие соревнования, в которых участвуют сильнейшие на данный момент фигуристы. И мне, как тренеру, кажется, что отмена и перенос финала не повлияет на подготовку и результаты предстоящих Олимпийских игр.