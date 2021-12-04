Москвина: «Отмена и перенос финала «Гран-при» не повлияет на подготовку к Олимпиаде»
Тренер Тамара Москвина в интервью сайту ФФККР рассказала о подготовке к Олимпийским играм, переносе финала «Гран-при», программах Анастасии Мишиной — Александра Галлямова и Александры Бойковой — Дмитрия Козловского.
— Тамара Николаевна, финал Гран-при отложен на конец сезона. Скажется ли это на подготовке к Олимпиаде в Пекине?
-- Нет, не скажется, потому что финал Гран-при — отдельные соревнования. Они не ставят целью ранжирование спортсменов перед Олимпиадой, потому что после финала будут самые главные старты — чемпионат России, где будет формироваться состав олимпийской сборной страны, а также чемпионат Европы для европейских спортсменов. Финал и серия Гран-при — коммерческие соревнования, в которых участвуют сильнейшие на данный момент фигуристы. И мне, как тренеру, кажется, что отмена и перенос финала не повлияет на подготовку и результаты предстоящих Олимпийских игр.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/intervyu/5888-tamara-moskvina-nashej-zadachej-bylo-podgotovit-k-olimpiade-v-pekine-dve-sil-nye-konkurentosposobnye-i-sovershenno-raznoplanovye-pary.html
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