Морис Квителашвили подтвердил, что в настоящий момент тренируется в Италии

Бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили рассказал, почему решил тренироваться в Италии.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться», — цитирует Квителашвили РИА Новости.

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что грузинский фигурист приостановил сотрудничество с Этери Тутберидзе и переехал в Италию.