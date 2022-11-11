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11 ноября, 13:59

Морис Квителашвили подтвердил, что в настоящий момент тренируется в Италии

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили рассказал, почему решил тренироваться в Италии.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут еще меняться», — цитирует Квителашвили РИА Новости.

Сегодня, 11 ноября, стало известно, что грузинский фигурист приостановил сотрудничество с Этери Тутберидзе и переехал в Италию.

Источник: https://t.me/sportrian/26697
Фигурное катание
Морис Квителашвили
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