Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о приостановке работы фигуриста Мориса Квителашвили с Этери Тутберидзе.

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Наверное, лучше спросить у тренеров, а не у меня. Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.