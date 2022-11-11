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11 ноября, 14:27

Тарасова — о Квителашвили: «Российские фигуристы тоже поедут за границу? Допускаю, что это возможно»

Тарасова отреагировала на информацию о приостановке работы Квителашвили с Тутберидзе
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на информацию о приостановке работы фигуриста Мориса Квителашвили с Этери Тутберидзе.

«С какой стати вы интересуетесь грузинскими спортсменами? Тренировался в России? Ну и что? Теперь будет тренироваться там. Наверное, лучше спросить у тренеров, а не у меня. Не боюсь ли я того, что российские фигуристы тоже поедут тренироваться за границу? Не знаю. Такое может быть. Допускаю, что это возможно. Имеет ли это смысл для фигуристов? Когда-то кажется, что это не имеет смысла, иногда кажется, что имеет. Так ведь уже было лет десять назад», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что грузинский фигурист приостановил работу со штабом Этери Тутберидзе и уехал в Италию. В настоящее время Квителашвили работает в Энье с командой тренеров, в которую входит известный итальянский специалист Лоренцо Магри.

Морис Квителашвили
Татьяна Тарасова
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