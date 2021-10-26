Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Сочи
21:35
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. За свой прокат пара получила 78,89 балла.
Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (69,95). Замкнули тройку Алина Соловьева и Елисей Иванов (69,70).
Произвольные программы спортивные пары представят 27 октября.
Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю