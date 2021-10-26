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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на этапе Кубка России в Сочи

21:35
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на третьем этапе Кубка России в Сочи. За свой прокат пара получила 78,89 балла.

Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (69,95). Замкнули тройку Алина Соловьева и Елисей Иванов (69,70).

Произвольные программы спортивные пары представят 27 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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