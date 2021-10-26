Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Брэди Теннел не выступит на этапе «Гран-при» в Италии

20:37
Теги:

Американская фигуристка Брэди Теннел не выступит на этапе «Гран-при» в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилия спортсменки пропала из списка участников.

Россию на турнире представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Соревнования пройдут с 5 по 7 ноября в Турине.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/gpita2021_Women.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
Пушков объяснил новые обстрелы ВСУ в Донбассе
1
0