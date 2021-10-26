Американская фигуристка Брэди Теннел не выступит на этапе «Гран-при» в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фамилия спортсменки пропала из списка участников.

Россию на турнире представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Соревнования пройдут с 5 по 7 ноября в Турине.