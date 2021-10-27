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Туктамышева показала фото номера, в котором будет жить на этапе Гран-при в Канаде

Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новые фото в сторис
08:26
Елизавета Туктамышева. Фото AFP Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото AFP
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram опубликовала новые фото в сторис.

Девушка показала снимок из номера гостиницы, в котором она будет жить во время этапа Гран-при в Канаде, который состоится в ближайшие выходные.

«Спустя почти 30 часов пути, добрались...» — подписала фото фигуристка.

Второй этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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