Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе

Стала известна сумма, запрошенная «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» у Министерства культуры на фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

— Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова, — приводит РБК слова пресс-службы Министерства культуры. — Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России. Запрашиваемая сумма субсидии — 7 млн руб.

Ранее издание SeldonNews сообщило о том, что на питчинге Министерства культуры была представлена идея документального фильма «Этери», бюджет оценивается в 11 миллионов рублей. Описание ленты гласило: «Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в группе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?».