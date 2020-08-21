ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Минкульт огласил запрошенную сумму на фильм про Тутберидзе

09:37
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Стала известна сумма, запрошенная «Студией по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров» у Министерства культуры на фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

— Режиссером проекта заявлена Юлия Бобкова, — приводит РБК слова пресс-службы Министерства культуры. — Картина пока не получила субсидию от Минкультуры России. Запрашиваемая сумма субсидии — 7 млн руб.

Ранее издание SeldonNews сообщило о том, что на питчинге Министерства культуры была представлена идея документального фильма «Этери», бюджет оценивается в 11 миллионов рублей. Описание ленты гласило: «Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в группе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?».

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5f3ef8e19a7947a539ba7578?ruid=uUjlA1807MdZ6S2WAxFzAg==&from=from_main_14

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