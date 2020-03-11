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Министерство спорта Польши посоветовало фигуристам не ехать на чемпионат мира из-за коронавируса

12:45

Министерство спорта Польши порекомендовало фигуристам отказаться от поездки на чемпионат мира-2020 в канадском Монреале в связи с угрозой коронавируса.

— Решение об отказе от участия в чемпионате мира — непростое, но, на мой взгляд, забота о жизни и здоровье является первостепенной — говорится в заявлении главы Федерации фигурного катания Польши Яцека Ташера на официальном сайте организации.

Турнир пройдет с 18 по 22 марта.

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