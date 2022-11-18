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Сегодня, 16:33

Медведева рассказала об эмоциях от сравнения с Алиной Загитовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о противопоставлении себя с другими фигуристками. Вскоре на экраны выйдет документальный фильм о фигуристке «Медведева против Медведевой». Съемки завершились накануне 23-го дня рождения спортсменки, который она празднует 19 ноября.

— Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека, — призналась Медведева в пресс-релизе, посвященном фильму.

— Мне Бог не дал высокого природного прыжка и бесстрашия. Всего этого я добивалась трудом. Фигурное катание — это больше, чем медали. Это важные уроки, которые помогают не только на катке, но и за его пределами, — подчеркнула Медведева.

В данный момент ведутся переговоры о премьере фильма.

Алина Загитова
Евгения Медведева
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