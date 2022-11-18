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Сегодня, 16:37

Тарасова в грубой форме сравнила футболистов и фигуристов: «Нам нечего учиться у них. Мы выигрывам, а они проигрывают»

Тарасова жестко ответила Губерниеву: «Футболисты проигрывают, а мы выигрываем! Нечего учиться у них»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответила на высказывание телеведущего Дмитрия Губерниева о фигурном катании и футболе.

«Губерниев совсем не прав! Нет, мы не можем не выигрывать как это делают футболисты. Они проигрывают, а мы выигрываем. Нечего учиться у них. Это они у нас должны учиться во всем!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в большом интервью «СЭ» выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами.

На это комментатор Дмитрий Губерниев предложил ей и другим представителям фигурного катания перестать завидовать футболистам.

Анастасия Скопцова
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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