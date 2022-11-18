Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление фигуристки Анастасии Скопцовой.

Ранее чемпионка мира среди юниоров в большом интервью «СЭ» выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Футбол — коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться. И в спорте и в жизни», — написал Губерниев в Telegram-канале.