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Сегодня, 16:31

Губерниев: «Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов!»

Иван Шитик
Корреспондент
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Анастасия Скопцова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление фигуристки Анастасии Скопцовой.

Ранее чемпионка мира среди юниоров в большом интервью «СЭ» выразила несогласие с разницей в зарплатах между фигуристами и футболистами.

«Как же надоели эти завистливые фигуристки, которые завидуют зарплатам футболистов! Футбол — коммерческий, дорогой вид спорта номер 1! И чем завидовать, лучше бы шли учиться, развиваться и самореализоваться. И в спорте и в жизни», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Анастасия Скопцова. «Очень обидно». Скопцова сравнила зарплаты фигуристов и российских футболистов
Анастасия Скопцова
Дмитрий Губерниев
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