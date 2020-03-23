Медведева не сможет прилететь в Россию на день рождения подруги из-за пандемии коронавируса

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Екатерина Боброва в видеоэфире «СЭ» отметила, что ее подруга двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не сможет прилететь из Торонто в Москву на день рождения Бобровой (28 марта) из-за пандемии коронавируса.

— Получается, из-за пандемии коронавируса и Евгения Медведева на ваш день рождения приехать не сможет?

— К сожалению, нет, но для нас главное — здоровье и чтобы у нее была возможность готовиться. А если она прилетит, то ей две недели нужно будет находиться на карантине. Более того, не приедут родители моего мужа, и помимо моего дня рождения, они пропустят и первый день рождения своего внука. (Екатерина Беспалова, Дмитрий Кузнецов)

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По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 341 365 человек. Умерших — 14 759, выздоровевших — 98 866. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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