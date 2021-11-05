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Майя Хромых рассказала о целях на олимпийский сезон

Хромых о целях на олимпийский сезон: «Тройной аксель в произвольной еще в моих мечтах»
15:35
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о том, какие цели ставит на Олимпиаду.

«Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной еще в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — передает слова Хромых Первый канал.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/prevyu-gran-pri-italii-sherbakova-aliev-stepanova-bukin-rihter

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Виктория Кравченко все материалы автора
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