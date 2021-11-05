Майя Хромых рассказала о целях на олимпийский сезон

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о том, какие цели ставит на Олимпиаду.

«Я должна сделать тройной аксель и три четверных прыжка в произвольной программе. Тройной аксель в произвольной еще в моих мечтах. Пока что тройного акселя нет, я над этим работаю», — передает слова Хромых Первый канал.

Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.