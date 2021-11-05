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«Гран-при» Италии: расписание соревнований 5 ноября

14:00
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».

В первый соревновательный день мужчины, спортивные пары и женщины представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, был перенесен в другую страну, в Италию.

Расписание дня:

Женщины, короткая программа

17.00 Первый канал (с 17.35)

Танцы на льду, ритм-танец

19.00

Пары, короткая программа

20.45

Мужчины, короткая программа

22.20

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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