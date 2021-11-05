«Гран-при» Италии: расписание соревнований 5 ноября
14:00
5 ноября в Турине стартует третий этап серии «Гран-при» «Gran Premio d'Italia».
В первый соревновательный день мужчины, спортивные пары и женщины представят свои короткие программы, танцоры — ритм-танцы. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения COVID-19, был перенесен в другую страну, в Италию.
Расписание дня:
Женщины, короткая программа
17.00 Первый канал (с 17.35)
Танцы на льду, ритм-танец
19.00
Пары, короткая программа
20.45
Мужчины, короткая программа
22.20
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