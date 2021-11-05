Фигуристы Степанова и Букин рассказали о подготовке к Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы Иван Букин и Александра Степанова, выступающие в танцах на льду, рассказали о том, как готовятся к олимпийскому сезону.

«Надо раньше времени не перегореть. А то, когда начнется Олимпиада, тебе уже нечем... Слава богу, что мы успели до серии Гран-при решить все проблемы по здоровью. Они не были очень серьезными. Внутри прекрасное предстартовое ощущение — уже хочется покататься. Хочется почувствовать кураж соревнований», — цитирует Букина Первый канал.

«Подход не должен меняться, не должна нагнетаться обстановка в плане нервозности. В этом сезоне произошли такие ситуации со здоровьем, и я почувствовала, что есть поддержка, а не спешка куда-то. Поддержка была со стороны Вани, со стороны тренеров. Главное, быть спокойным. Нервы все равно придут. Мы понимаем, что это не обычный сезон», — добавила Степанова.

Олимпийские игры в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.