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Сегодня, 20:41

Матыцин надеется, что в ISU осознают невозможность развития без российских спортсменов

Мария Гусева
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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о проведении этапов «Гран-При России» по фигурному катанию.

«Новый формат Гран-при — этапов Кубка России — это быстрый, оперативный, конструктивный ответ на вызовы. Знаю, что огромным вниманием этот турнир пользуется не только в России, его смотрят наши зарубежные коллеги, учатся у нас. Уверен, что мы будем создавать и новые форматы двусторонних, многосторонних отношений, надеюсь, что Международный союз конькобежцев и другие федерации поймут, что без России дальнейшее развитие спорта невозможно», — цитирует ТАСС Матыцина.

В начале марта 2022 года Международный союз конькобежцев России (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Гран-при России» пройдет в шесть этапов: Москва (21-23 октября), Сочи (28-30 октября), Казань (4-6 ноября), Москва (11-13 ноября), Самара (18-20 ноября), Пермь (25-27 ноября).

Источник: https://tass.ru/sport/16128877
Фигурное катание
Олег Матыцин
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