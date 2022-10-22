Лайшев заявил, что большой отрыв в ритм-танце дает повод работать и тренироваться

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты ритм-танца на Гран-при России.

«Наши фигуристы в великолепной форме. Приятно было смотреть зрителям и специалистам, уровень мастерства самого высокого класса. С таким выступлением нужно поблагодарить спортсменов и поздравить тренеров. Конечно, было ожидаемо, что пара Морозова/Нарижный будут лидировать, они явные лидеры в танцах на льду. В конкуренции рождается мастерство, другие тоже подтянутся. Отрыв большой? Это не плохо. Это даёт повод работать, тренироваться и добиваться высоких результатов», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.

После ритм-танца на Гран-при России пара Аннабель Морозова и Девид Нарижный лидируют с 81,90 баллами.